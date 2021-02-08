Зинченко – о разгроме «Ливерпуля»: «Парни были в ударе»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Команда украинца разгромила соперника со счетом 4:1.

Зинченко провел на поле все 90 минут.

«Сити» лидирует в лиге, опережая ближайшего преследователя на пять очков, имея при этом игру в запасе.

«Важные три очка! Парни были в ударе!» – написал Зинченко в инстаграме, прикрепив фото с матча.