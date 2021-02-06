Тренер «Кайрата» Шпилевский: «Крылья Советов» стопроцентно выйдут в РПЛ»

Алексей Шпилевский, главный тренер казахстанского «Кайрата», подвел итог товарищеского матча против «Крыльев Советов» (2:3). По его мнению, самарцы в этом году вернутся в РПЛ.

«Получился очень хороший матч с хорошим соперником. Думаю, «Крылья Советов» стопроцентно выйдут в РПЛ. Качество у них присутствует, поэтому мы получили то, что и ожидали. Дали ребятам сыграть по 90 минут. Да, мы только начинаем нашу подготовку, но первым таймом я вообще не был доволен. Опять пропустили за счет очень грубых индивидуальных ошибок, не учитывали и не принимали тактические моменты.

У нас были большие проблемы в игре с мячом. Очень быстро теряли мяч и давали сопернику контратаковать. Да, не хватило той энергии и свежести в контрпрессинге, которые у нас обычно присутствуют, но это вполне нормально. Сейчас такая фаза, когда ребят нужно именно физически нагружать, чтобы накладывать то, что мы хотим.

Вторым таймом остался очень доволен, ребята показали свою игру. Гораздо лучше выполнили то, что мы хотели. В конце заслуживали большего, но, судя по первому тайму, это справедливый результат», – сказал Шпилевский.