Sport1: «Челси» вернулся к кандидатуре Санчо

«Челси» возобновил интерес к вингеру дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.
По информации Sport1, лондонский клуб летом составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за 20-летнего футболиста.
«Боруссия» из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет вынуждена продать одного из своих лидеров – Санчо или форварда Эрлинга Холанда. Приоритет дортмундцев – сохранить в составе норвежского бомбардира.
- Рыночная стоимость англичанина – 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 25 матчей, забил восемь голов и сделал 13 ассистов.
Источник: Sport1
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