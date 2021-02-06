Sport1: «Челси» вернулся к кандидатуре Санчо

«Челси» возобновил интерес к вингеру дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.

По информации Sport1, лондонский клуб летом составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за 20-летнего футболиста.

«Боруссия» из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет вынуждена продать одного из своих лидеров – Санчо или форварда Эрлинга Холанда. Приоритет дортмундцев – сохранить в составе норвежского бомбардира.