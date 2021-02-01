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    Sport1: «Челси» вернулся к кандидатуре Санчо

    «Челси» возобновил интерес к вингеру дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.

    По информации Sport1, лондонский клуб летом составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за 20-летнего футболиста.

    «Боруссия» из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет вынуждена продать одного из своих лидеров – Санчо или форварда Эрлинга Холанда. Приоритет дортмундцев – сохранить в составе норвежского бомбардира.

    • Рыночная стоимость англичанина – 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 25 матчей, забил восемь голов и сделал 13 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport1

    Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 596 тысяч подписчиков.

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