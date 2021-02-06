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    «Спартак» подарил Хендриксу матрешку на день рождения

    Сегодня, 6 февраля, новичку «Спартака» Йорриту Хендриксу исполнилось 26 лет.

    Клуб поздравил голландского полузащитника с днем рождения, подарив ему матрешку.

    Теперь футболист сможет пополнить свою коллекцию сувениров со всего мира.

    • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 700 тысяч евро.
    • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      dazo22 1 час назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +1073

      FROL001 2 часа назад

      Это что за неликвид? Ах да, это тот кто в Европе нафиг никому не нужен, вот и сбагрили в мазутный проект. Гыгыгы

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