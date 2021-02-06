«Спартак» подарил Хендриксу матрешку на день рождения

Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Сегодня, 6 февраля, новичку «Спартака» Йорриту Хендриксу исполнилось 26 лет.
Клуб поздравил голландского полузащитника с днем рождения, подарив ему матрешку.
Теперь футболист сможет пополнить свою коллекцию сувениров со всего мира.
- В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 700 тысяч евро.
- Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
Подарили Йорриту матрeшку на день рождения!Оказывается, у нашего полузащитника дома есть полка сувениров со всего мираИ он уже сказал, что поставит нашу матрeшку на самое видное место! pic.twitter.com/RR1ANrgECY— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 6, 2021