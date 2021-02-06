«Спартак» подарил Хендриксу матрешку на день рождения

Сегодня, 6 февраля, новичку «Спартака» Йорриту Хендриксу исполнилось 26 лет.

Клуб поздравил голландского полузащитника с днем рождения, подарив ему матрешку.

Теперь футболист сможет пополнить свою коллекцию сувениров со всего мира.

Подарили Йорриту матрeшку на день рождения!Оказывается, у нашего полузащитника дома есть полка сувениров со всего мираИ он уже сказал, что поставит нашу матрeшку на самое видное место! pic.twitter.com/RR1ANrgECY