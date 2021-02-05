Кокорин дебютировал за «Фиорентину»

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«Фиорентина» проиграла «Интеру» (0:2) в матче 21-го тура Серии А.
Российский форвард хозяев Александр Кокорин дебютировал за клуб, выйдя на замену на 74-й минуте вместо Душана Влаховича.
- Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Контракт с форвардом подписан до июня 2024 года.
Kokorin and Malcuit make their Fiorentina debut #ForzaViola #FiorentinaInter pic.twitter.com/SgIW5Wfp0f— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) February 5, 2021