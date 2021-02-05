Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Кокорин дебютировал за «Фиорентину»

    «Фиорентина» проиграла «Интеру» (0:2) в матче 21-го тура Серии А.

    Российский форвард хозяев Александр Кокорин дебютировал за клуб, выйдя на замену на 74-й минуте вместо Душана Влаховича.

    • Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт с форвардом подписан до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:19
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      ryabovamarciya 1 час назад

      СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот (без денег), вcё aнoнимно, кoнфиденциальнo и бесплатная регистрация ----- http://srt.vg/vpoiske

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7943

      Hektor 84 1 час назад

      Кокоша как беременный таракан потоптался в центре поля. Ни мяч принять не может, ни пас отдать, за годы молчу. Спартак развел итальяшек.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44885

      portero 1 час назад

      Кока показал что с техникой проблемы у него, пас назад у него и то не всегда получался...
      Очень слабый дебют, хотя с чего это он мог играть лучше???

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82414
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru