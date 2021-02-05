Моуринью впервые в карьере проиграл два домашних матча чемпионата подряд

В матче 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Челси» со счетом 0:1.

Таким образом, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью впервые в карьере потерпел два подряд домашних поражения в матче какого-либо чемпионата.

Неделю назад лондонская команда дома проиграла «Ливерпулю» (1:3).