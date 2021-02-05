Моуринью впервые в карьере проиграл два домашних матча чемпионата подряд

Он , со своими экспериментами так вообще сдуется ! Вот зачем ему Бейл ? Скамейку полировать ?!
В матче 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Челси» со счетом 0:1.
Таким образом, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью впервые в карьере потерпел два подряд домашних поражения в матче какого-либо чемпионата.
Неделю назад лондонская команда дома проиграла «Ливерпулю» (1:3).
- «Тоттенхэм» – третий английский клуб в тренерской карьере португальца.
- Ранее он возглавлял «Челси» (дважды) и «Манчестер Юнайтед».