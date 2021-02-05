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    Моуринью впервые в карьере проиграл два домашних матча чемпионата подряд

    В матче 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Челси» со счетом 0:1.

    Таким образом, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью впервые в карьере потерпел два подряд домашних поражения в матче какого-либо чемпионата.

    Неделю назад лондонская команда дома проиграла «Ливерпулю» (1:3).

    Источник: ESPN

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    05.02.2021 01:52
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 5 февраля 2021, 08:32

      Он , со своими экспериментами так вообще сдуется ! Вот зачем ему Бейл ? Скамейку полировать ?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 5 февраля 2021, 01:54

      Маур устал...

      2
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