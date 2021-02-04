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    Хендрикс забил гол боковыми ножницами на тренировке «Спартака»

    Пресс-служба «Спартака» показала эффектный гол новичка команды Йоррита Хендрикса.

    Голландец на тренировке одним касанием принял мяч, а другим забил его в ворота ударом боковыми ножницами.

    «Йоррит, что ты сделал», – говорится в описании к ролику.

    • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 700 тысяч евро.
    • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      rojkovamilada 45 минут назад

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      Рейтинг: +25616

      VVM1964 55 минут назад

      Ну теперь давай так же в официальных матчах !!!

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      Рейтинг: +7305

      NewLife 1 час назад

      Абсолютно ничего необычного. Это должны уметь ребята в юношестких школах. И то правда, что нынешним миллионерам другой раз влом корпус наклонить, лучше по воробьям и х с ним.

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      Рейтинг: +20284

      Боцман59rus 1 час назад

      Зенит их в последнем матче, как малолеток дворовых возил, при чем сам с разорванный задницей, от европейских " грандов" , вот это я видел, а это видео пусть Попов Федуну показывает, гений селекции пля..., может премию получит

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      Рейтинг: +3512

      mopecekca 1 час назад

      ребров манекен ***

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