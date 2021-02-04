Хендрикс забил гол боковыми ножницами на тренировке «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» показала эффектный гол новичка команды Йоррита Хендрикса.

Голландец на тренировке одним касанием принял мяч, а другим забил его в ворота ударом боковыми ножницами.

«Йоррит, что ты сделал», – говорится в описании к ролику.