Хендрикс забил гол боковыми ножницами на тренировке «Спартака»

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Пресс-служба «Спартака» показала эффектный гол новичка команды Йоррита Хендрикса.
Голландец на тренировке одним касанием принял мяч, а другим забил его в ворота ударом боковыми ножницами.
«Йоррит, что ты сделал», – говорится в описании к ролику.
- В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 700 тысяч евро.
- Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
Йоррит, что ты сделал #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/gTSoSbVRs5— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 4, 2021