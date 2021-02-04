Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом», «Зенит» разгромил ереванский «Ноа»

«Краснодар» сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1) в товарищеском матче на зимнем сборе в испанской Марбелье.

«Краснодар» вышел вперед на 11-й минуте после гола Рустама Халназарова. В конце второго тайма счет сравнял Михаил Агеев.

«Зенит» провел второй матч за день на сборах в Дубае. Клуб из Санкт-Петербурга обыграл ереванский «Ноа» со счетом 3:0.

Голами отметились защитник Дмитрий Чистяков, а также нападающие Станислав Крапухин и Михаил Погорелов.

В первом матче дня питерцы разгромили «Арарат-Армению» (4:0).

Товарищеский матч

Локомотив – Краснодар – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Халназаров, 11; 1:1 – Агеев, 74.

Зенит (Россия) – Ноа (Армения) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Чистяков, 24; 2:0 – Крапухин, 37; 3:0 – Погорелов, 86.