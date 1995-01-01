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    Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом», «Зенит» разгромил ереванский «Ноа»

    «Краснодар» сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1) в товарищеском матче на зимнем сборе в испанской Марбелье.

    «Краснодар» вышел вперед на 11-й минуте после гола Рустама Халназарова. В конце второго тайма счет сравнял Михаил Агеев.

    «Зенит» провел второй матч за день на сборах в Дубае. Клуб из Санкт-Петербурга обыграл ереванский «Ноа» со счетом 3:0.

    Голами отметились защитник Дмитрий Чистяков, а также нападающие Станислав Крапухин и Михаил Погорелов.

    В первом матче дня питерцы разгромили «Арарат-Армению» (4:0).

    Товарищеский матч

    Локомотив – Краснодар – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Халназаров, 11; 1:1 – Агеев, 74.

    Зенит (Россия) – Ноа (Армения) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Чистяков, 24; 2:0 – Крапухин, 37; 3:0 – Погорелов, 86.

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    Источник: Бомбардир.ру

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