«Бернли» – «Манчестер Сити»: манчестерцы последние семь матчей против соперника выиграли с общим счетом 28:1

В 21:00 по Москве начнется матч 22-го тура АПЛ между «Бернли» и «Манчестер Сити». Последние семь очных встреч между командами во всех турнирах завершились победами манчестерцев с общим счетом 28:1.

Команды уже успели провести два матча в этом сезоне. «Манчестер Сити» в АПЛ победил со счетом 5:0, в Кубке лиге – со счетом 3:0.