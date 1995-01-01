Джонстон пропустил 50 голов в 21 матче АПЛ. Это антирекорд

Если бы стоял Максименка, влезло бы куда больше! Гы-гы-гы
Вратарь «Вест Бромвича» Сэм Джонстон суммарно пропустил в АПЛ 50 голов. На это ему понадобилась всего 21 игра.
Это антирекорд лиги: никто не пропускал первые 50 голов в АПЛ быстрее, чем за 21 игру. Аналогичный показатель у Дэвида Уотсона («Барнсли», сезон-1997/98).
- 27-летний Джонстон стоит на рынке 6,5 миллиона евро.
- Игрок – воспитанник «Манчестер Юнайтед», но за манчестерцев не провел в АПЛ ни матча.
- За «Вест Бромвич» Джонстон выступает с 2018 года.