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    Джонстон пропустил 50 голов в 21 матче АПЛ. Это антирекорд

    Вратарь «Вест Бромвича» Сэм Джонстон суммарно пропустил в АПЛ 50 голов. На это ему понадобилась всего 21 игра.

    Это антирекорд лиги: никто не пропускал первые 50 голов в АПЛ быстрее, чем за 21 игру. Аналогичный показатель у Дэвида Уотсона («Барнсли», сезон-1997/98).

    • 27-летний Джонстон стоит на рынке 6,5 миллиона евро.
    • Игрок – воспитанник «Манчестер Юнайтед», но за манчестерцев не провел в АПЛ ни матча.
    • За «Вест Бромвич» Джонстон выступает с 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5652

      Puddle 8 минут назад

      Если бы стоял Максименка, влезло бы куда больше! Гы-гы-гы

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