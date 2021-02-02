Уткин – о приговоре Навальному: «Каждый день новое скотство. Нет ни слов, ни эмоций»

Васю уже не воспринимают как "футбольного эхсперта", поэтому решил пойти в политику с черного хода. На парадный вход мозгов не хватает.))
Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на решение Симоновского суда Москвы заменить условный срок на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше».
«Нет ни эмоций, ни слов. Каждый день новое скотство», – написал Уткин в твиттере.
- Суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
- В приговор Навальному будет засчитан год пребывания под домашним арестом. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.