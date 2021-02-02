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    Уткин – о приговоре Навальному: «Каждый день новое скотство. Нет ни слов, ни эмоций»

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на решение Симоновского суда Москвы заменить условный срок на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

    «Нет ни эмоций, ни слов. Каждый день новое скотство», – написал Уткин в твиттере.

    • Суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
    • В приговор Навальному будет засчитан год пребывания под домашним арестом. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Василия Уткина

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    02.02.2021 22:39
    Комментарии24
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      Рейтинг: +7201

      ivany4 7 минут назад

      Васю уже не воспринимают как "футбольного эхсперта", поэтому решил пойти в политику с черного хода. На парадный вход мозгов не хватает.))

      0
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      Рейтинг: +55

      fedorovi4 8 минут назад

      В чем скотство то, Василий??? Как то Вы совсем пессимистично написали.

      0
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      Рейтинг: +839

      fhnv 31 минуту назад

      Сосни ему иди Уткин

      1
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      Рейтинг: +3589

      maygli > fhnv 26 минут назад

      Это твоя прерогатива этим заниматься. Не все же , как ты, от этого кайф получают.

      0
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      Рейтинг: +3589

      maygli 33 минуты назад

      Тоже и с "Кировлесом", там вообще маразм. Продажа по среднерыночной цене, вменялась как по завышенным ценам. При этом прокуратуру абсолютно не интересует почему Газпром собирался покупать копеечные маски по 200 тыс. руб за штуку, а главк МВД мебель за миллионы. ))) И при этом всем всё понятно, что, зачем и почему. )))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3589

      maygli 44 минуты назад

      Интересно, что у "Ив Роше" нет претензий к Навальному, но сама прокуратура возбудила дело найдя нарушения. Истец прокуратура, ответчик Навальный. )))

      -1
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      Рейтинг: +49

      AS Roma Ultras > maygli 33 минуты назад

      его судит надо как изменника, еще гуманно получилась

      1
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      Рейтинг: +3371

      mutabor0992 > AS Roma Ultras 31 минуту назад

      Грамматику подучи для начала!!!Олень!

      2
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      Рейтинг: +3589

      maygli > AS Roma Ultras 29 минут назад

      Изменника чего? Он гостайну какую-то выдал и продал? Кому он изменил? Не надо глупые клише зомбоящика повторять.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      AS Roma Ultras > maygli 28 минут назад

      проверь кошелёк бтк навального

      2
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      Рейтинг: +3589

      maygli > AS Roma Ultras 16 минут назад

      Зачем мне его кошелёк? Он что у меня или у тебя что-то взял? ))

      0
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      Рейтинг: +3268

      ziborock > maygli 11 минут назад

      Сам то откуда информацию черпаешь, у бабок возле подъезда?!
      Я не поддерживаю нынешнюю власть но всех этих "борцунов" а-ля Навальный давно бы в Сибирь сослал без права переписки!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3589

      maygli > ziborock 1 минуту назад

      Бабки в прошлом, есть интернет... пока есть. Медведев тут сказал, что у же все готово к отключению его. И переходу на сугубо внутреннюю т.е. контролируемую связь.

      0
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      Рейтинг: +76

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      Свободу политзаключенным!

      0
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      ...
      Рейтинг: +49

      AS Roma Ultras > Кирилл Михайлов 30 минут назад

      сегодня утром на кошелёк бтк навальному пришло 2 транзакиции каждая по 100 бтк, проверь на блокчейне. он не политзаключенный он изменник

      1
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    • ...
      Рейтинг: +44808

      portero 1 час назад

      Мстя за видос суровая...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Гека 1 час назад

      Как же тяжело Васе жить в таком несправедливом мире...ни эмоций, ни слов..
      А завтра у Васи и эмоций и слов, как из ведра помоев))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5228

      vladik12 1 час назад

      Политические сроки, люди на улицах, засидевшаяся власть...
      Не зря говорят: история циклична.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      AS Roma Ultras 1 час назад

      уткин подтверждает свой диагноз, инфантильный, закомплексованный, маргинал, типичный электорат навального

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +697

      Хейтер Аларм > AS Roma Ultras 1 час назад

      Молодец! Заработал 5 рублей

      -3
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      Рейтинг: +49

      AS Roma Ultras > Хейтер Аларм 1 час назад

      выпускник класса коррекции объявился

      2
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      Рейтинг: +3589

      maygli > Хейтер Аларм 53 минуты назад

      ошибочно минуснул, извини.

      -1
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