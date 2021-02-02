Уткин – о приговоре Навальному: «Каждый день новое скотство. Нет ни слов, ни эмоций»

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на решение Симоновского суда Москвы заменить условный срок на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

«Нет ни эмоций, ни слов. Каждый день новое скотство», – написал Уткин в твиттере.