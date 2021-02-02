«Ростов» поздравил Карпина с 52-летием

Здоровья Вам, Георгиевич!
Футболисты «Ростова» поздравили главного тренера клуба Валерия Карпина с днем рождения. Ему исполнилось 52 года.
«От всей души желаем нашему главному тренеру здоровья, побед, а самое главное – всегда оставаться в такой же прекрасной физической форме, как и сейчас!» – написала пресс-служба «Ростова» в твиттере.
- Карпин тренирует «Ростов» с 2018 года.
С днeм рождения, Валерий Георгиевич!От всей души желаем нашему главному тренеру здоровья, побед, а самое главное – всегда оставаться в такой же прекрасной физической форме, как и сейчас!Поздравление на нашем YouTube-канале: https://t.co/bWO2CbmnHI pic.twitter.com/cc8nRDwdhx— Football Club Rostov (@rostovfc) February 2, 2021