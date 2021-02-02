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    «Ростов» поздравил Карпина с 52-летием

    Футболисты «Ростова» поздравили главного тренера клуба Валерия Карпина с днем рождения. Ему исполнилось 52 года.

    «От всей души желаем нашему главному тренеру здоровья, побед, а самое главное – всегда оставаться в такой же прекрасной физической форме, как и сейчас!» – написала пресс-служба «Ростова» в твиттере.

    • Карпин тренирует «Ростов» с 2018 года.

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    Источник: твиттер «Ростова»

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