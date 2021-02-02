«Ростов» поздравил Карпина с 52-летием

Футболисты «Ростова» поздравили главного тренера клуба Валерия Карпина с днем рождения. Ему исполнилось 52 года.

«От всей души желаем нашему главному тренеру здоровья, побед, а самое главное – всегда оставаться в такой же прекрасной физической форме, как и сейчас!» – написала пресс-служба «Ростова» в твиттере.

Карпин тренирует «Ростов» с 2018 года.