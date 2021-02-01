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    Почеттино: «Если бы мог тренировать Месси, это было бы прекрасно»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на информацию о возможном трансфере форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    «У клуба есть стратегия. Если бы мог тренировать Месси, это было бы прекрасно. Однако, никто не знает, что нас ждет в будущем и пересекутся ли наши пути», – цитирует Почеттино Marca.

    • Летом Месси может стать свободным агентом.
    • Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
    • В текущем сезоне 33-летний форвард забил 16 голов и сделал шесть ассистов в 24 матчах.

    Почеттино – о Месси: «Великий футболист впишется в любую команду»

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44802

      portero 50 минут назад

      Когда много звезданутых, то непонятно будет кто главнее, тренеру сложно будет со всеми найти взаимопонимание...

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