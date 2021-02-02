Почеттино: «Если бы мог тренировать Месси, это было бы прекрасно»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на информацию о возможном трансфере форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«У клуба есть стратегия. Если бы мог тренировать Месси, это было бы прекрасно. Однако, никто не знает, что нас ждет в будущем и пересекутся ли наши пути», – цитирует Почеттино Marca.

Летом Месси может стать свободным агентом.

Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».

В текущем сезоне 33-летний форвард забил 16 голов и сделал шесть ассистов в 24 матчах.

Почеттино – о Месси: «Великий футболист впишется в любую команду»