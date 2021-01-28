Почеттино – о Месси: «Великий футболист впишется в любую команду»

33 года
уже в испании не вывозит прежний уровень
во франции еще полегче будет - выгодное решение
с другой стороны..там не его команда уже
и 15 мячей это будет потолок за сезон
пасов штук 30 - да
но он не голеодор
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о желании видеть в своей команде нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Все, что я скажу, неправильно поймут. Меня устраивает состав, который есть сейчас. Но великий футболист впишется в любую команду и любую лигу», – сказал Почеттино.
- Летом Месси может стать свободным агентом.
- Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
- В текущем сезоне 33-летний форвард забил 15 голов и сделал шесть ассистов в 23 матчах.