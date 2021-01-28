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    Почеттино – о Месси: «Великий футболист впишется в любую команду»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о желании видеть в своей команде нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Все, что я скажу, неправильно поймут. Меня устраивает состав, который есть сейчас. Но великий футболист впишется в любую команду и любую лигу», – сказал Почеттино.

    • Летом Месси может стать свободным агентом.
    • Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
    • В текущем сезоне 33-летний форвард забил 15 голов и сделал шесть ассистов в 23 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    28.01.2021 22:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2205

      FENIX-SL 40 минут назад

      33 года
      уже в испании не вывозит прежний уровень
      во франции еще полегче будет - выгодное решение
      с другой стороны..там не его команда уже
      и 15 мячей это будет потолок за сезон
      пасов штук 30 - да
      но он не голеодор

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      Рейтинг: +19885

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Для Месси это будет момент истины.

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