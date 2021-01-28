Почеттино – о Месси: «Великий футболист впишется в любую команду»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о желании видеть в своей команде нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Все, что я скажу, неправильно поймут. Меня устраивает состав, который есть сейчас. Но великий футболист впишется в любую команду и любую лигу», – сказал Почеттино.