АПЛ. «Вест Хэм» уступил дома «Ливерпулю» и прервал восьмиматчевую серию без поражений

Первая игра Ливерпуля за много туров, когда счет был по игре. Вест Хэм посильнее Тотнхэма. Там по игре было бы более закономерно 5:1, чем 3:1. Похоже период невезения (карма) закончился. Но золото все равно уже упущено -- Сити не догнать. А в следующем году еще и Челси подключится.
Впервые с 5 декабря 2020 года «Вест Хэм» потерпел домашнее поражение. Сильнее лондонцев оказался «Ливерпуль». Это его вторая подряд победа в столице.
Мохамед Салах стал первым с сезона-1984/85 футболистом «Ливерпуля», забившим 20+ голов за команду в четырех сезонах подряд.
Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур
Вест Хэм – Ливерпуль – 1:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Салах, 57; 0:2 – Салах, 68; 0:3 – Вейналдум, 84; 1:3 – Доусон, 87.