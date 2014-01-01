Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    АПЛ. «Вест Хэм» уступил дома «Ливерпулю» и прервал восьмиматчевую серию без поражений

    Впервые с 5 декабря 2020 года «Вест Хэм» потерпел домашнее поражение. Сильнее лондонцев оказался «Ливерпуль». Это его вторая подряд победа в столице.

    Мохамед Салах стал первым с сезона-1984/85 футболистом «Ливерпуля», забившим 20+ голов за команду в четырех сезонах подряд.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    Вест Хэм – Ливерпуль – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Салах, 57; 0:2 – Салах, 68; 0:3 – Вейналдум, 84; 1:3 – Доусон, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:22
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7280

      Вомбат 1 час назад

      Первая игра Ливерпуля за много туров, когда счет был по игре. Вест Хэм посильнее Тотнхэма. Там по игре было бы более закономерно 5:1, чем 3:1. Похоже период невезения (карма) закончился. Но золото все равно уже упущено -- Сити не догнать. А в следующем году еще и Челси подключится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -698

      СуперПАВ9 > Вомбат 1 час назад

      Тоттенхем еще поборется за чемпионство

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82262
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru