АПЛ. «Вест Хэм» уступил дома «Ливерпулю» и прервал восьмиматчевую серию без поражений

Впервые с 5 декабря 2020 года «Вест Хэм» потерпел домашнее поражение. Сильнее лондонцев оказался «Ливерпуль». Это его вторая подряд победа в столице.

Мохамед Салах стал первым с сезона-1984/85 футболистом «Ливерпуля», забившим 20+ голов за команду в четырех сезонах подряд.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Вест Хэм – Ливерпуль – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Салах, 57; 0:2 – Салах, 68; 0:3 – Вейналдум, 84; 1:3 – Доусон, 87.

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