Товарищеские матчи. «Динамо» и «Арсенал» забили по четыре гола «Словану» и «Силексу»

«Динамо» провело второй за два дня товарищеский матч и добилось победы. Все голы россиян забили футболисты, прошедшие через молодежку «Динамо».

«Арсенал» разгромил македонский «Силекс». «Урал» добился победы над «Араратом-Арменией».

Товарищеские матчи

Динамо (Россия) – Слован (Словакия) – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Даниэль, 10; 1:1 – Грулев, 21; 2:1 – Липовой, 33; 3:1 – Захарян, 48; 3:2 – Моха, 52; 4:2 – Тюкавин, 89.

Урал (Россия) – Арарат-Армения (Армения) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 44; 2:0 – Магомадов, 49 (с пенальти).

Арсенал (Россия) – Силекс (Северная Македония) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Э. Кангва, 14; 2:0 – Бурлак, 32; 2:1 – Тантуровски, 59; 3:1 – Громыко, 60; 4:1 – Ломовицкий, 77.

Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Пахтакор» благодаря голам Крала и Зобнина