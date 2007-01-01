«Матч ТВ»: Кокорин до «Фиорентины» вел переговоры о возвращении в «Сочи»

Не верю! Он в Спартак пришел за зарплатой в 3 млн. В Сочи ему столько никто не платил бы.
Форвард Александр Кокорин мог этой зимой перейти из «Спартака» в «Сочи», утверждает «Матч ТВ».
По информации источника, еще до переговоров с «Фиорентиной» 29-летний футболист обсуждал с сочинским клубом свое возможное возвращение.
В итоге нападающий отправился в итальянскую команду за 4,5 миллиона евро.
- Кокорин выступал за «Сочи» во второй части прошлого сезона на правах аренды.
- Игрок провел десять матчей, забил семь голов и сделал три ассиста.