«Матч ТВ»: Кокорин до «Фиорентины» вел переговоры о возвращении в «Сочи»

Форвард Александр Кокорин мог этой зимой перейти из «Спартака» в «Сочи», утверждает «Матч ТВ».

По информации источника, еще до переговоров с «Фиорентиной» 29-летний футболист обсуждал с сочинским клубом свое возможное возвращение.

В итоге нападающий отправился в итальянскую команду за 4,5 миллиона евро.