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    «Матч ТВ»: Кокорин до «Фиорентины» вел переговоры о возвращении в «Сочи»

    Форвард Александр Кокорин мог этой зимой перейти из «Спартака» в «Сочи», утверждает «Матч ТВ».

    По информации источника, еще до переговоров с «Фиорентиной» 29-летний футболист обсуждал с сочинским клубом свое возможное возвращение.

    В итоге нападающий отправился в итальянскую команду за 4,5 миллиона евро.

    • Кокорин выступал за «Сочи» во второй части прошлого сезона на правах аренды.
    • Игрок провел десять матчей, забил семь голов и сделал три ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26424

      oyabun 35 минут назад

      Не верю! Он в Спартак пришел за зарплатой в 3 млн. В Сочи ему столько никто не платил бы.

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      Рейтинг: +2535

      sobaka120982 1 час назад

      Это и так все знали

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