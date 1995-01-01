Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Ди Мария: «Если поиграю в одном клубе с Месси, после этого с радостью завершу карьеру»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария заявил о желании выступать вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Мне довелось поиграть с Криштиану Роналду, Неймаром и Килианом Мбаппе. Если еще поиграю в одном клубе с Месси, после этого с радостью завершу карьеру. Это было бы здорово! Не могу просить о большем в футболе», – сказал 32-летний хавбек.

    • Ди Мария и Месси вместе играют за сборную Аргентины.
    • У обоих футболистов в июне истекают контракты с клубами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +99

      More_and_More 1 минуту назад

      Забавно будет, если Месси перейдет в ПСЖ, а контракт Ди Марии из-за этого не продлят)))))))))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82250
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru