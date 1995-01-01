Ди Мария: «Если поиграю в одном клубе с Месси, после этого с радостью завершу карьеру»

Забавно будет, если Месси перейдет в ПСЖ, а контракт Ди Марии из-за этого не продлят)))))))))))
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария заявил о желании выступать вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Мне довелось поиграть с Криштиану Роналду, Неймаром и Килианом Мбаппе. Если еще поиграю в одном клубе с Месси, после этого с радостью завершу карьеру. Это было бы здорово! Не могу просить о большем в футболе», – сказал 32-летний хавбек.
- Ди Мария и Месси вместе играют за сборную Аргентины.
- У обоих футболистов в июне истекают контракты с клубами.