Ди Мария: «Если поиграю в одном клубе с Месси, после этого с радостью завершу карьеру»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария заявил о желании выступать вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Мне довелось поиграть с Криштиану Роналду, Неймаром и Килианом Мбаппе. Если еще поиграю в одном клубе с Месси, после этого с радостью завершу карьеру. Это было бы здорово! Не могу просить о большем в футболе», – сказал 32-летний хавбек.