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    Клопп и Фабиньо склоняют Мбаппе к переходу в «Ливерпуль»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе. В связи с этим он оказывает давление на окружение футболиста, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на французский Canal+.

    Помимо этого, в трансфере в «Ливерпуль» Мбаппе убеждает игрок англичан Фабиньо. Они вместе выступали за «Монако».

    • Контракт Мбаппе истекает летом 2022 года.
    • Другой претендент на самого дорогого игрока мира – мадридский «Реал».
    • В текущем сезоне Мбаппе провел 22 матча, забил 16 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.01.2021 23:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44753

      portero 53 минуты назад

      Наверное это лучше чем ПСЖ, но ПСЖ это играть дома не напрягаясь...

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