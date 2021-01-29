Клопп и Фабиньо склоняют Мбаппе к переходу в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе. В связи с этим он оказывает давление на окружение футболиста, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на французский Canal+.

Помимо этого, в трансфере в «Ливерпуль» Мбаппе убеждает игрок англичан Фабиньо. Они вместе выступали за «Монако».