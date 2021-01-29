Клопп и Фабиньо склоняют Мбаппе к переходу в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе. В связи с этим он оказывает давление на окружение футболиста, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на французский Canal+.
Помимо этого, в трансфере в «Ливерпуль» Мбаппе убеждает игрок англичан Фабиньо. Они вместе выступали за «Монако».
- Контракт Мбаппе истекает летом 2022 года.
- Другой претендент на самого дорогого игрока мира – мадридский «Реал».
- В текущем сезоне Мбаппе провел 22 матча, забил 16 голов.
Источник: «Матч ТВ»