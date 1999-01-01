Metaratings: «Вест Хэм» хочет купить Максименко

У него за сборную игр нет, вАПЛ вроде лимит какой- то был
Вратарь «Спартака» Александр Максименко стал трансферной целью «Вест Хэма».
По информации Metaratings, лондонский клуб ищет перспективного голкипера, готового со следующего сезона конкурировать за место в стартовом составе.
Прежде всего «Вест Хэм» изучает варианты в Серии А, однако обращает внимание и на Восточную Европу.
- Максименко – воспитанник «Спартака».
- В текущем сезоне он пропустил 22 гола в 20 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.