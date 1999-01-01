Metaratings: «Вест Хэм» хочет купить Максименко

Вратарь «Спартака» Александр Максименко стал трансферной целью «Вест Хэма».

По информации Metaratings, лондонский клуб ищет перспективного голкипера, готового со следующего сезона конкурировать за место в стартовом составе.

Прежде всего «Вест Хэм» изучает варианты в Серии А, однако обращает внимание и на Восточную Европу.