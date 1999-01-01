Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Metaratings: «Вест Хэм» хочет купить Максименко

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко стал трансферной целью «Вест Хэма».

    По информации Metaratings, лондонский клуб ищет перспективного голкипера, готового со следующего сезона конкурировать за место в стартовом составе.

    Прежде всего «Вест Хэм» изучает варианты в Серии А, однако обращает внимание и на Восточную Европу.

    • Максименко – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне он пропустил 22 гола в 20 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:21
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20155

      Боцман59rus 32 минуты назад

      У него за сборную игр нет, вАПЛ вроде лимит какой- то был

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +993

      кто там 40 минут назад

      Ага. А как дойдёт до дела скажет как рассказов - зачем мне средней клуб Европы, если я в спама, который каждый год борется за чемпионство и ЕК(нет).

      этих додиков паспортистов все знают, только деньги и всё.

      За это ещё больший респект Головину, Миранчуку, Черышеву(который на х шлёт клубики РПЛ) и.. Кокоше да же. А всяким караваевым, рассказовым и т.д. стыд и срам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6310

      Alekxei Z. 42 минуты назад

      Всё это бредни.
      Наверняка в списке 5-6 вратарей, какая ещё трансферная цель, плати и забирай ?
      Каждый "пук" Бомбардир перепечатывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      Валерий2705 54 минуты назад

      Другими словами ищут себе второго вратаря)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2649

      absent32 1 час назад

      даже если и дойдет до прямого контакта с клубом и игроком, то Сашка включит верность клубу и патриотизм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2535

      Бомбардиръ 1 час назад

      Пусть он в Англии станет для нас западным (west) окороком (ham), так от хрюшкиного духа он никуда не потеряется за границей)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19879

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Прежде всего - Серия А! И не надо фантазировать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10646

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Отлично , а мы с кем останемся ? - с пенсионером Ребровым или постоянно травмированным Селиховым ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19879

      DOCTOR PENALTY > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Не волнуйся, это не потеря.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15036

      vladimir-7 > Persona_non_Grata 1 час назад

      С.Черчесов (шутка)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82217
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru