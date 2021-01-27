«Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед»: Рэшфорд в последних трех матчах против шеффилдцев поучаствовал в шести голах

В 23:15 по Москве начнется матч 20-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». В трех последних встречах между командами нападающий Маркус Рэшфорд набрал шесть очков по системе «гол+пас».

Рэшфорд забил три гола и сделал столько же результативных пасов. В среднем он участвует в голе в ворота «Шеффилд Юнайтед» каждые 43 минуты.