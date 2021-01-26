Агент – о Жалолиддинове: «Возможно, он еще вернется в «Локомотив»

Юрий Белоус, агент Жасура Жалолиддинова, назвал причины расторжения контракта 18-летнего нападающего с «Локомотивом».

«Слово разорван – грубое, мы приняли выгодное решение и для «Локомотива», и для футболиста. Приостановили контракт, это была инициатива футболиста. У клуба перегружена заявка по легионерам.

С одной стороны, Жасур очень благодарен клубу, о чeм неоднократно говорил: для него это потрясающий опыт, а Миранчуки, с которыми он тренировался, для него легенды. Но, с другой стороны, ему нужно играть и прогрессировать.

Может, он ещe и вернeтся в «Локо». Докажет, что в 18 лет ему не просто так была дана преференция, что он не просто так попал в клуб.

У него есть интересные предложения, в том числе из клубов ближнего Востока, центральной Европы и испанской Сегунды. Посмотрим, как будет получаться: только сегодня появилась ясность и стало можно вести переговоры.

Компенсация за расторжение? Эту историю мы обсуждать не будем, это закрытая информация между клубом и футболистом. Но условия взаимовыгодные для клуба и игрока», – цитирует Белоуса «Чемпионат».

18-летний узбекский форвард перешел в «Локомотив» в конце июля, после чего московский клуб отправил его в аренду в «Тамбов», где он провел только один матч в Кубке России.

«Локомотив» расторг контракт с Жалолиддиновым. Он не сыграл в РПЛ ни минуты