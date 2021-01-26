Карпин: «Байрамян как пациент, так и футболист нулевой»

Мда, петросянит эстонец...
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин во время тренировки по просьбе пресс-службы охарактеризовал полузащитника Хорена Байрамяна. Видео доступно ниже.
«Байрамян как пациент, так и футболист нулевой», – сказал Карпин.
- Летом в «Ростове» была вспышка коронавируса. Сообщалось, что 0-м пациентом был Байрамян.
- 29-летний Байрамян стоит на рынке 3 миллиона евро.
- «Ростов» тренируется на сборе в Испании.
Мнение Валерия Георгиевича о Хорене Байрамяне pic.twitter.com/kGdgrOBBw8— Football Club Rostov (@rostovfc) January 26, 2021