Карпин: «Байрамян как пациент, так и футболист нулевой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин во время тренировки по просьбе пресс-службы охарактеризовал полузащитника Хорена Байрамяна. Видео доступно ниже.

«Байрамян как пациент, так и футболист нулевой», – сказал Карпин.

Летом в «Ростове» была вспышка коронавируса. Сообщалось, что 0-м пациентом был Байрамян.

29-летний Байрамян стоит на рынке 3 миллиона евро.

«Ростов» тренируется на сборе в Испании.