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    Карпин: «Байрамян как пациент, так и футболист нулевой»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин во время тренировки по просьбе пресс-службы охарактеризовал полузащитника Хорена Байрамяна. Видео доступно ниже.

    «Байрамян как пациент, так и футболист нулевой», – сказал Карпин.

    • Летом в «Ростове» была вспышка коронавируса. Сообщалось, что 0-м пациентом был Байрамян.
    • 29-летний Байрамян стоит на рынке 3 миллиона евро.
    • «Ростов» тренируется на сборе в Испании.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2435

      _Marqella_ 43 минуты назад

      Мда, петросянит эстонец...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +442

      SuperNils 47 минут назад

      У нас в чемпе разве не все футболёры нулевые?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7254

      Вомбат 1 час назад

      Как бы шутка? Не смешно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20139

      Боцман59rus 2 часа назад

      Хоть Карпин тренер посредственный, но для футболистов Ростова это лучшее, что когда-либо с ними случалось

      10
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      Рейтинг: -709

      СуперПАВ9 > Боцман59rus 1 час назад

      Карпин отличный тренер

      5
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      Рейтинг: +1196

      22 raza chemp > Боцман59rus 1 час назад

      Лучшее для них это ьыл бердыев

      5
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