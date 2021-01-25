«Ростов» – о Карпине: «Кто-то ест салат «Цезарь», а кто-то работает как Юлий Цезарь»

«Ростов» опубликовал в твиттере видео с тренировки команды в зале.

Главный тренер команды Валерий Карпин тренировался вместе с футболистами. Он занимался на велотренажере и параллельно разбирал игру команды на ноутбуке.

– Валерий Георгиевич, что делаете?

– Вчерашнюю игру разбираю, использую время.

«Ростов» проводит сборы в испанской Марбелье.

Команда Валерия Карпина идет на пятом месте в РПЛ.