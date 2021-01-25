«Ростов» – о Карпине: «Кто-то ест салат «Цезарь», а кто-то работает как Юлий Цезарь»

«Ростов» опубликовал в твиттере видео с тренировки команды в зале.
Главный тренер команды Валерий Карпин тренировался вместе с футболистами. Он занимался на велотренажере и параллельно разбирал игру команды на ноутбуке.
– Валерий Георгиевич, что делаете?
– Вчерашнюю игру разбираю, использую время.
- «Ростов» проводит сборы в испанской Марбелье.
- Команда Валерия Карпина идет на пятом месте в РПЛ.
Кто-то ест салат «Цезарь», а кто-то работает как Юлий Цезарь #СборыРостова pic.twitter.com/yM9GGrwGHM— Football Club Rostov (@rostovfc) January 25, 2021