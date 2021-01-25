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    «Ростов» – о Карпине: «Кто-то ест салат «Цезарь», а кто-то работает как Юлий Цезарь»

    «Ростов» опубликовал в твиттере видео с тренировки команды в зале.

    Главный тренер команды Валерий Карпин тренировался вместе с футболистами. Он занимался на велотренажере и параллельно разбирал игру команды на ноутбуке.

    – Валерий Георгиевич, что делаете?

    – Вчерашнюю игру разбираю, использую время.

    • «Ростов» проводит сборы в испанской Марбелье.
    • Команда Валерия Карпина идет на пятом месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ростова»

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