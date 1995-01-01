Мамаев: «Карпин – отличный тренер без минусов»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев охарактеризовал главного тренера Валерия Карпина. По мнению игрока, Карпин идеален.

– Быстро сработался с Карпиным?

– Да! Георгиевич – отличный тренер! Он со всеми находит общий язык.

– А как человек?

– Не вижу в нем минусов.