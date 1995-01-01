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    Мамаев: «Карпин – отличный тренер без минусов»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев охарактеризовал главного тренера Валерия Карпина. По мнению игрока, Карпин идеален.

    – Быстро сработался с Карпиным?

    – Да! Георгиевич – отличный тренер! Он со всеми находит общий язык.

    – А как человек?

    – Не вижу в нем минусов.

    • Мамаев играет в Ростове-на-Дону с прошлого года.
    • Под руководством Карпина «Ростов» 1 раз вышел в Лигу Европы и вылетел в квалификации.
    • «Ростов» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +597

      plehanov6 26 минут назад

      Вот и Мамаев начал лебезить. Ну оно и понятно, возраст и все такое! Не подмажешь - не поедешь?!!! Хотя, справедливости ради, Карпин - реально не плохой тренер!!!

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