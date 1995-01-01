Мамаев: «Карпин – отличный тренер без минусов»

Вот и Мамаев начал лебезить. Ну оно и понятно, возраст и все такое! Не подмажешь - не поедешь?!!! Хотя, справедливости ради, Карпин - реально не плохой тренер!!!
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев охарактеризовал главного тренера Валерия Карпина. По мнению игрока, Карпин идеален.
– Быстро сработался с Карпиным?
– Да! Георгиевич – отличный тренер! Он со всеми находит общий язык.
– А как человек?
– Не вижу в нем минусов.
- Мамаев играет в Ростове-на-Дону с прошлого года.
- Под руководством Карпина «Ростов» 1 раз вышел в Лигу Европы и вылетел в квалификации.
- «Ростов» идет в РПЛ 5-м.