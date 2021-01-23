Барриос: «У меня было два пути. Один – грабежи, наркотики. Другой – все свободное время проводить с мячом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своем футбольном становлении. Игрок рос в неблагополучном районе.

– Говорят, если играешь в детстве босиком, потом лучше чувствуешь мяч.

– Мне, скорее помогло, что я вырос в таком районе, где жестокость, как ни крути, была и остается. Много чего пришлось пережить, но после всего этого я перестал бояться чего бы то ни было в принципе. Не говоря уже о мяче или сопернике. С 16 лет путешествую по другим городам, странам и клубам, но страха вообще нет. Он остался в детстве.

– Что именно пришлось пережить?

– В мире, в котором я вырос, всегда было два пути. Один – грабежи, наркотики. Другой – все свободное время проводить с мячом. Вообще с ним не расставаться и мечтать, что однажды ты вырвешься из этого непростого мира. В моей судьбе могло сложиться так, что я выбрал бы неправильный путь. Слава богу, мне больше нравился футбол, и моим старшим товарищам тоже. В итоге самое страшное прошло стороной. Благодаря вере в себя и в бога удалось пойти по нужной дороге.

– Если денег не было даже на кеды, где находили средства, чтобы ездить в футбольную школу и обратно?

– У бабушки дома в холодильнике всегда хранился замороженный лед и соки. Это то, что можно было продать на улице. Чем я и занимался, чтобы заработать на автобусный билет туда и обратно.

– Сколько надо было продать льда для этого?

– 20-30 порций. Это тоже закаляло. И настраивало голову: храни то, что имеешь. Все эти вещи и сейчас заставляют с уважением относится к тому, какой путь ты прошел, если в итоге удалось добиться успеха.