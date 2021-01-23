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    Барриос: «У меня было два пути. Один – грабежи, наркотики. Другой – все свободное время проводить с мячом»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своем футбольном становлении. Игрок рос в неблагополучном районе.

    – Говорят, если играешь в детстве босиком, потом лучше чувствуешь мяч.

    – Мне, скорее помогло, что я вырос в таком районе, где жестокость, как ни крути, была и остается. Много чего пришлось пережить, но после всего этого я перестал бояться чего бы то ни было в принципе. Не говоря уже о мяче или сопернике. С 16 лет путешествую по другим городам, странам и клубам, но страха вообще нет. Он остался в детстве.

    – Что именно пришлось пережить?

    – В мире, в котором я вырос, всегда было два пути. Один – грабежи, наркотики. Другой – все свободное время проводить с мячом. Вообще с ним не расставаться и мечтать, что однажды ты вырвешься из этого непростого мира. В моей судьбе могло сложиться так, что я выбрал бы неправильный путь. Слава богу, мне больше нравился футбол, и моим старшим товарищам тоже. В итоге самое страшное прошло стороной. Благодаря вере в себя и в бога удалось пойти по нужной дороге.

    – Если денег не было даже на кеды, где находили средства, чтобы ездить в футбольную школу и обратно?

    – У бабушки дома в холодильнике всегда хранился замороженный лед и соки. Это то, что можно было продать на улице. Чем я и занимался, чтобы заработать на автобусный билет туда и обратно.

    – Сколько надо было продать льда для этого?

    – 20-30 порций. Это тоже закаляло. И настраивало голову: храни то, что имеешь. Все эти вещи и сейчас заставляют с уважением относится к тому, какой путь ты прошел, если в итоге удалось добиться успеха.

    • Сейчас 27-летний колумбиец стоит 15 миллионов евро.
    • «Зенит» купил Барриоса в феврале 2019 года у «Бока Хуниорс».
    • В сезоне РПЛ Барриос провел 16 матчей, сделал результативный пас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.01.2021 23:43
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