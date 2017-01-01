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    Барриос: «Теперь понимаю, что самое важное – всегда побеждать «Спартак»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о противостоянии петербургской команды и московского «Спартака».

    – Свой первый гол за «Зенит» вы забили «Спартаку» вскоре после того, как переехали в Петербург. Тогда уже понимали, что сделали это в самом принципиальном матче российского масштаба?

    – Что-то такое в тот момент уже, безусловно, знал и понимал. Но совершенно точно еще не был погружен во все это на сто процентов.

    Впоследствии понял, насколько это важное соперничество. В том числе, читая и расспрашивая о нем. До сих пор узнаю об этой дуэли что-то новое и теперь прекрасно понимаю – самое важное, это всегда побеждать «Спартак» (улыбается).

    – Как восприняли декабрьскую победу?

    – Уже на другом эмоциональном уровне, чем весной 2019-го. Тем более, сейчас мы понимали, что «Спартак» наш прямой соперник в борьбе за титул. И его, тем более дома, обязательно надо обыгрывать. Чтобы в лучшем настроении уйти на каникулы и вернуться потом обратно в чемпионат. Считаю, лично я и команда провели отличный матч.

    • В декабре в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:1.
    • В официальных играх москвичи не могут выиграть у петербуржцев с ноября 2017 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7143

      NewLife 3 минуты назад

      "самое важное, это всегда побеждать «Спартак» (улыбается)." Смотрите судейскую побеждалку не потеряйте. Нет ничего вечного, ни Дюков, ни Какашкин.

      0
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      Рейтинг: +324

      BuenosArgentina 1 час назад

      Можете проигрывать всяким Лейпцигам хоть по пять раз на дню...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2830

      ФК Пупсик 1 час назад

      Тарасовку опять бомбанет!!!

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