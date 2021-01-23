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  • Барриос: «Теперь понимаю, что самое важное – всегда побеждать «Спартак»

Барриос: «Теперь понимаю, что самое важное – всегда побеждать «Спартак»

23 января 2021, 16:31
10

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о противостоянии петербургской команды и московского «Спартака».

– Свой первый гол за «Зенит» вы забили «Спартаку» вскоре после того, как переехали в Петербург. Тогда уже понимали, что сделали это в самом принципиальном матче российского масштаба?

– Что-то такое в тот момент уже, безусловно, знал и понимал. Но совершенно точно еще не был погружен во все это на сто процентов.

Впоследствии понял, насколько это важное соперничество. В том числе, читая и расспрашивая о нем. До сих пор узнаю об этой дуэли что-то новое и теперь прекрасно понимаю – самое важное, это всегда побеждать «Спартак» (улыбается).

– Как восприняли декабрьскую победу?

– Уже на другом эмоциональном уровне, чем весной 2019-го. Тем более, сейчас мы понимали, что «Спартак» наш прямой соперник в борьбе за титул. И его, тем более дома, обязательно надо обыгрывать. Чтобы в лучшем настроении уйти на каникулы и вернуться потом обратно в чемпионат. Считаю, лично я и команда провели отличный матч.

  • В декабре в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:1.
  • В официальных играх москвичи не могут выиграть у петербуржцев с ноября 2017 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Барриос Вильмар
Комментарии (10)
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BuenosArgentina
1611410588
Можете проигрывать всяким Лейпцигам хоть по пять раз на дню...
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NewLife
1611414078
"самое важное, это всегда побеждать «Спартак» (улыбается)." Смотрите судейскую побеждалку не потеряйте. Нет ничего вечного, ни Дюков, ни Какашкин.
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Бриг
1611414995
Теперь понятно, что происходит в ЛЧ.
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piligrim1986
1611415045
да правильно, нах ЛЧ, главное Спартак
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seth343
1611415286
У голубых Спартак как кость в горле.)))
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Hektor 84
1611424678
Ответы суфлер подсказывал или читал по листку?
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Боцман59rus
1611438533
Только после выезда в Европу сглатывать не забывай
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Павелий
1611439329
Дурак он. Каждый, кто бахвалился не по делу причастности к неудачам Спартака, получал потом в самое ненужное время от футбольного Бога: Янчик, Заболотный, Баринов, Тосно... Так что ждём и запасаемся попкорном.
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