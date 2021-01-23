Барриос: «Теперь понимаю, что самое важное – всегда побеждать «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о противостоянии петербургской команды и московского «Спартака».
– Свой первый гол за «Зенит» вы забили «Спартаку» вскоре после того, как переехали в Петербург. Тогда уже понимали, что сделали это в самом принципиальном матче российского масштаба?
– Что-то такое в тот момент уже, безусловно, знал и понимал. Но совершенно точно еще не был погружен во все это на сто процентов.
Впоследствии понял, насколько это важное соперничество. В том числе, читая и расспрашивая о нем. До сих пор узнаю об этой дуэли что-то новое и теперь прекрасно понимаю – самое важное, это всегда побеждать «Спартак» (улыбается).
– Как восприняли декабрьскую победу?
– Уже на другом эмоциональном уровне, чем весной 2019-го. Тем более, сейчас мы понимали, что «Спартак» наш прямой соперник в борьбе за титул. И его, тем более дома, обязательно надо обыгрывать. Чтобы в лучшем настроении уйти на каникулы и вернуться потом обратно в чемпионат. Считаю, лично я и команда провели отличный матч.
- В декабре в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:1.
- В официальных играх москвичи не могут выиграть у петербуржцев с ноября 2017 года.