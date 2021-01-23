Барриос: «Теперь понимаю, что самое важное – всегда побеждать «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о противостоянии петербургской команды и московского «Спартака».

– Свой первый гол за «Зенит» вы забили «Спартаку» вскоре после того, как переехали в Петербург. Тогда уже понимали, что сделали это в самом принципиальном матче российского масштаба?

– Что-то такое в тот момент уже, безусловно, знал и понимал. Но совершенно точно еще не был погружен во все это на сто процентов.

Впоследствии понял, насколько это важное соперничество. В том числе, читая и расспрашивая о нем. До сих пор узнаю об этой дуэли что-то новое и теперь прекрасно понимаю – самое важное, это всегда побеждать «Спартак» (улыбается).

– Как восприняли декабрьскую победу?

– Уже на другом эмоциональном уровне, чем весной 2019-го. Тем более, сейчас мы понимали, что «Спартак» наш прямой соперник в борьбе за титул. И его, тем более дома, обязательно надо обыгрывать. Чтобы в лучшем настроении уйти на каникулы и вернуться потом обратно в чемпионат. Считаю, лично я и команда провели отличный матч.