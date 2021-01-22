Неймар сделал 127 голевых действий в 100 играх за «ПСЖ»

статистика отличная, но как игрок он не сделал шаг вперёд, ЛЧ тоже не взял, да и во Франции некоторые трофеи ПСЖ умудрился слить.
Чемпионом мира тоже не стал.
звезда футбола, но он не сделал ПСЖ сильнее, и не стоил 222 млн. Давайте глянем на статистику Левандовски, например. И сравним з/п, трансферную стоимость, трофеи...
Нападающий Неймар достиг отметки в 100 матчей в составе «ПСЖ».
Юбилейной для бразильца стала вчерашняя игра против «Монпелье» (4:0).
- 28-летний форвард выступает за парижан с лета 2017 года.
- В его активе 81 забитый мяч и 46 ассистов, то есть 127 голевых действий.
- «ПСЖ» купил Неймара за 222 миллиона евро. Это мировой трансферный рекорд.
Lee match de @neymarjr en et ce soir ! #PSGMHSC pic.twitter.com/nYfz8Len6o— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 22, 2021