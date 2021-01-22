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    Неймар сделал 127 голевых действий в 100 играх за «ПСЖ»

    Нападающий Неймар достиг отметки в 100 матчей в составе «ПСЖ».

    Юбилейной для бразильца стала вчерашняя игра против «Монпелье» (4:0).

    • 28-летний форвард выступает за парижан с лета 2017 года.
    • В его активе 81 забитый мяч и 46 ассистов, то есть 127 голевых действий.
    • «ПСЖ» купил Неймара за 222 миллиона евро. Это мировой трансферный рекорд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11095

      Cules2013 1 час назад

      статистика отличная, но как игрок он не сделал шаг вперёд, ЛЧ тоже не взял, да и во Франции некоторые трофеи ПСЖ умудрился слить.
      Чемпионом мира тоже не стал.
      звезда футбола, но он не сделал ПСЖ сильнее, и не стоил 222 млн. Давайте глянем на статистику Левандовски, например. И сравним з/п, трансферную стоимость, трофеи...

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      Рейтинг: +970

      Benifacto > Cules2013 1 час назад

      С Левандовски не корректно,с Роональдиньо...
      из нынешних Азар,Кри Ро, Мане, Стерлинг....а так с Монполье мог счет быть и больше и он во всех голах принял участие, с 2х его пасов были отданы голевые...да денег стока он не стоит но половину точно....

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