Зелимхан Бакаев: «Порье победит Макгрегора»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев дал прогноз на главный бой турнира UFC 257 между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Он состоится в ночь с 23 на 24 января.
Футболист считает, что победит Порье. Аналитика от Бакаева доступна ниже.
- Порье уже проигрывал Макгрегору.
- Макгрегор пообещал, что нокаутирует соперника в течение 60 секунд.
- Последний раз Макгрегор дрался в январе 2020 года (победил Дональда Серроне).
В ночь с субботы на воскресенье на #UFC257 Конор Макгрегор зарубится с Дастином ПорьеНаш эксперт Зелимхан Бакаев дал прогноз на бой pic.twitter.com/lXZdeRZ3mU— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 22, 2021