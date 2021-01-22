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    Зелимхан Бакаев: «Порье победит Макгрегора»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев дал прогноз на главный бой турнира UFC 257 между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Он состоится в ночь с 23 на 24 января.

    Футболист считает, что победит Порье. Аналитика от Бакаева доступна ниже.

    • Порье уже проигрывал Макгрегору.
    • Макгрегор пообещал, что нокаутирует соперника в течение 60 секунд.
    • Последний раз Макгрегор дрался в январе 2020 года (победил Дональда Серроне).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    22.01.2021 22:48
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