Зелимхан Бакаев: «Порье победит Макгрегора»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев дал прогноз на главный бой турнира UFC 257 между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Он состоится в ночь с 23 на 24 января.

Футболист считает, что победит Порье. Аналитика от Бакаева доступна ниже.

Порье уже проигрывал Макгрегору.

Макгрегор пообещал, что нокаутирует соперника в течение 60 секунд.

Последний раз Макгрегор дрался в январе 2020 года (победил Дональда Серроне).