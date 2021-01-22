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Зелимхан Бакаев: «Порье победит Макгрегора»

22 января 2021, 22:48
10

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев дал прогноз на главный бой турнира UFC 257 между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Он состоится в ночь с 23 на 24 января.

Футболист считает, что победит Порье. Аналитика от Бакаева доступна ниже.

  • Порье уже проигрывал Макгрегору.
  • Макгрегор пообещал, что нокаутирует соперника в течение 60 секунд.
  • Последний раз Макгрегор дрался в январе 2020 года (победил Дональда Серроне).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (10)
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mutabor0992
1611354421
Ну шо не обезьяна,так разбирается в мордобое!!!Лучше в футбол играй,а не дешевый пиар получай!!!Задрючили со своими прогнозами.Одни АНАЛлитики вокруг!
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Боцман59rus
1611355234
Они, в отличии от тебя, в своем виде спорта настоящие профи. А вы кривоногие мажоры-миллионеры без мотивации и нормальной конкуренции, так и будете до конца карьеры играть на кансоли за Барселону и Ливерпуль, да умиляться с Инстаграма Рональду и Ко, вместо того, чтобы самим становиться звездами
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Томик
1611363886
*****, опять Бакаев! Новость про Бакаева может быть только одна - "Спартак расторг контракт с Бакаевым!"
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Черкизовский Кот
1611365694
Уточка: "Кря-Кря" Собачка: "Гав-Гав" Коровка: "Му-Му" Бакаев: "Порье победит Макгрегора"
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serppion
1611367638
Что здесь связано с футболом? Бой турнира UFC 257? Порье? Какой-то Бакаев?
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InterMilLano1908
1611371529
Аналитика от Бакаева ухахаххаэаэа
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piligrim1986
1611380141
Аналитика от Бакаева...ну так мож он пусть завязывает с футболом и валит на матч-тв?
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Karpathian
1611382803
Кто сильнее, Коннор или Макгрегор?
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САДЫЧОК
1611383883
Бакаев тебе нужно думать только о футболе , много тренироваться . Сейчас -ты Смех в футболе .
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VVM1964
1611411125
Бомбардир ЗА УШИ притягивает " футбольные новости" (((
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