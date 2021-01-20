Зе Луиш прибыл на сбор «Локомотива» в Марбелье

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прибыл в расположение команды.

«Локо» проводит сбор в испанской Марбелье.

Клуб предоставил форварду дополнительный отдых из-за травмы. Сейчас Зе Луиш восстановился после повреждения.

Пасмурная погода в Марбелье не радует, зато радует то, что в расположение команды приехал Зе Луиш pic.twitter.com/kROBeDVGED