Зе Луиш прибыл на сбор «Локомотива» в Марбелье

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прибыл в расположение команды.
«Локо» проводит сбор в испанской Марбелье.
Клуб предоставил форварду дополнительный отдых из-за травмы. Сейчас Зе Луиш восстановился после повреждения.
- «Локомотив» занимает восьмое место в РПЛ.
- Первый матч команды во второй части сезона – 20 февраля против «Тамбова» в Кубке России.
Пасмурная погода в Марбелье не радует, зато радует то, что в расположение команды приехал Зе Луиш pic.twitter.com/kROBeDVGED— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 20, 2021