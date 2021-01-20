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    Зе Луиш прибыл на сбор «Локомотива» в Марбелье

    Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прибыл в расположение команды.

    «Локо» проводит сбор в испанской Марбелье.

    Клуб предоставил форварду дополнительный отдых из-за травмы. Сейчас Зе Луиш восстановился после повреждения.

    • «Локомотив» занимает восьмое место в РПЛ.
    • Первый матч команды во второй части сезона – 20 февраля против «Тамбова» в Кубке России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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