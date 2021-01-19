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    У Малафеева сильное поражение легких из-за коронавируса. Его отвезли в больницу

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев попал в больницу из-за коронавируса. Его супруга рассказала о поражении легких мужа в инстаграме.

    «Сейчас мужа будем отправлять в больницу. Состояние ухудшилось. К сожалению, УЗИ показало у Славы большое количество поражений. Одно легкое поражено на 40%, другое – на 65-70%. Температура – 38», – рассказала Екатерина Малафеева в инстаграме.

    • Малафеев – бывший заместитель спортивного директора «Зенита».
    • Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год.

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    Источник: инстаграм Екатерины Малафеевой

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    19.01.2021 22:39
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