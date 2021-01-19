У Малафеева сильное поражение легких из-за коронавируса. Его отвезли в больницу

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев попал в больницу из-за коронавируса. Его супруга рассказала о поражении легких мужа.

«Сейчас мужа будем отправлять в больницу. Состояние ухудшилось. К сожалению, УЗИ показало у Славы большое количество поражений. Одно легкое поражено на 40%, другое – на 65-70%. Температура – 38», – рассказала Екатерина Малафеева в инстаграме.