Жоаозиньо: «У «Сочи» есть все возможности, чтобы стать топ-клубом»

Полузащитник Жоаозиньо рассказал, что «Сочи» в будущем может стать топ-клубом.

— Ты наблюдал процесс становления «Краснодара» как топ-клуба. Думаешь, этот процесс возможен с «Сочи»?

— Думаю, да. Отличный город с прекрасным климатом и стадионом. Это привлекательное место для футболистов, многие хотят здесь играть.

Мне кажется, что руководство стремится построить команду, которая в перспективе будет регулярно выступать в еврокубках. Все возможности для этого есть.

Еврокубки — важная история. Если «Сочи» туда попадет, то, вполне возможно, что это даст серьезный толчок. Это совсем другой статус, отношение и амбиции.