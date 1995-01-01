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    Жоаозиньо: «У «Сочи» есть все возможности, чтобы стать топ-клубом»

    Полузащитник Жоаозиньо рассказал, что «Сочи» в будущем может стать топ-клубом.

    — Ты наблюдал процесс становления «Краснодара» как топ-клуба. Думаешь, этот процесс возможен с «Сочи»?

    — Думаю, да. Отличный город с прекрасным климатом и стадионом. Это привлекательное место для футболистов, многие хотят здесь играть.

    Мне кажется, что руководство стремится построить команду, которая в перспективе будет регулярно выступать в еврокубках. Все возможности для этого есть.

    Еврокубки — важная история. Если «Сочи» туда попадет, то, вполне возможно, что это даст серьезный толчок. Это совсем другой статус, отношение и амбиции.

    • «Сочи» идет на четвертом месте в РПЛ.
    • Жоаозиньо перешел в «Сочи» из «Динамо» в августе 2020 года.
    • За «Краснодар» бразилец играл с 2011 по 2018 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +44466

      portero 55 минут назад

      По итогам сезона увидим...

      0
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      Рейтинг: +2718

      ФК Пупсик 1 час назад

      Свиней отодрать они точно могут!!!

      0
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      Рейтинг: +19767

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Пока-что Сочи - это осадок от переработки ресурсов в Питере, с такими технологиями топ-клуб вряд ли получится.

      2
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      Рейтинг: +1865

      Fusballer 2 часа назад

      Пока что гоп-клуб получается.

      3
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      Рейтинг: +19091

      silver29 2 часа назад

      В России нет ничего невозможного, этакая "российская мечта", любой мальчишка с питерских улиц освоив бросок через бедро на татами может выйти в олигархи и создать футбольный топ-клуб (((

      2
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      Рейтинг: +7542

      Hektor 84 2 часа назад

      Смешной идиот. Хоть сам верит в свой бред? Или решил лизнуть руководству?

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