Жоаозиньо: «У «Сочи» есть все возможности, чтобы стать топ-клубом»

Полузащитник Жоаозиньо рассказал, что «Сочи» в будущем может стать топ-клубом.
— Ты наблюдал процесс становления «Краснодара» как топ-клуба. Думаешь, этот процесс возможен с «Сочи»?
— Думаю, да. Отличный город с прекрасным климатом и стадионом. Это привлекательное место для футболистов, многие хотят здесь играть.
Мне кажется, что руководство стремится построить команду, которая в перспективе будет регулярно выступать в еврокубках. Все возможности для этого есть.
Еврокубки — важная история. Если «Сочи» туда попадет, то, вполне возможно, что это даст серьезный толчок. Это совсем другой статус, отношение и амбиции.
- «Сочи» идет на четвертом месте в РПЛ.
- Жоаозиньо перешел в «Сочи» из «Динамо» в августе 2020 года.
- За «Краснодар» бразилец играл с 2011 по 2018 год.
Источник: «Матч ТВ»