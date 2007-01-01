«Урал» объявил об уходе Золотова и Шанбиева

«Урал» покинули два фланговых защитника – Николай Золотов и Шамсиддин Шанбиев.

Контракты с обоими футболистами расторгнуты по взаимному согласию.

«Благодарим Николая и Шамсиддина за выступление в составе нашего клуба и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» – говорится в заявлении.