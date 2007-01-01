«Урал» объявил об уходе Золотова и Шанбиева

По взаимному согласию - это вежливое увольнение. Правильно, ребята явно не уровень РПЛ.
«Урал» покинули два фланговых защитника – Николай Золотов и Шамсиддин Шанбиев.
Контракты с обоими футболистами расторгнуты по взаимному согласию.
«Благодарим Николая и Шамсиддина за выступление в составе нашего клуба и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» – говорится в заявлении.
- 26-летний Золотов выступал за «Урал» с января 2020 года, провел 17 игр.
- 23-летний Шанбиев перешел в команду в 2018 году, но так и не дебютировал за нее.