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    «Урал» объявил об уходе Золотова и Шанбиева

    «Урал» покинули два фланговых защитника – Николай Золотов и Шамсиддин Шанбиев.

    Контракты с обоими футболистами расторгнуты по взаимному согласию.

    «Благодарим Николая и Шамсиддина за выступление в составе нашего клуба и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» – говорится в заявлении.

    • 26-летний Золотов выступал за «Урал» с января 2020 года, провел 17 игр.
    • 23-летний Шанбиев перешел в команду в 2018 году, но так и не дебютировал за нее.

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    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3357

      Ганнибал Лектор 3 минуты назад

      По взаимному согласию - это вежливое увольнение. Правильно, ребята явно не уровень РПЛ.

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