Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Генсек РФС Алаев будет участвовать в выборах президента ФНЛ

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что примет участие в выборах президента ФНЛ.

    «У РФС есть представление о том, как должен развиваться профессиональный футбол в стране. Предстоящие внеочередные выборы президента ФНЛ — оптимальный момент для того, чтобы предложить клубам свое видение этого процесса.

    ФНЛ — базовая лига для нашего футбола, с самой большой географией. Мы хотим привнести в профессиональный футбол новые стандарты качества работы клубов, взаимодействия с регионами, игроками, партнерами и самыми разными аудиториями», – приводит слова Алаева «Р-Спорт».

    • Ранее с выборов президента ФНЛ снялись бывшие менеджеры «Локомотива»Ольга Смородская и Илья Геркус.
    • Алаев работает в РФС с 2007 года.
    • Пост президента ФНЛ остается вакантным с декабря, когда Игорь Ефремов подал в отставку.
    • Выборы нового руководителя лиги состоятся 25 февраля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82032
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru