Генсек РФС Алаев будет участвовать в выборах президента ФНЛ

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что примет участие в выборах президента ФНЛ.
«У РФС есть представление о том, как должен развиваться профессиональный футбол в стране. Предстоящие внеочередные выборы президента ФНЛ — оптимальный момент для того, чтобы предложить клубам свое видение этого процесса.
ФНЛ — базовая лига для нашего футбола, с самой большой географией. Мы хотим привнести в профессиональный футбол новые стандарты качества работы клубов, взаимодействия с регионами, игроками, партнерами и самыми разными аудиториями», – приводит слова Алаева «Р-Спорт».
- Ранее с выборов президента ФНЛ снялись бывшие менеджеры «Локомотива» – Ольга Смородская и Илья Геркус.
- Алаев работает в РФС с 2007 года.
- Пост президента ФНЛ остается вакантным с декабря, когда Игорь Ефремов подал в отставку.
- Выборы нового руководителя лиги состоятся 25 февраля.
Источник: «Р-Спорт»