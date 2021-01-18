Генсек РФС Алаев будет участвовать в выборах президента ФНЛ

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что примет участие в выборах президента ФНЛ.

«У РФС есть представление о том, как должен развиваться профессиональный футбол в стране. Предстоящие внеочередные выборы президента ФНЛ — оптимальный момент для того, чтобы предложить клубам свое видение этого процесса.

ФНЛ — базовая лига для нашего футбола, с самой большой географией. Мы хотим привнести в профессиональный футбол новые стандарты качества работы клубов, взаимодействия с регионами, игроками, партнерами и самыми разными аудиториями», – приводит слова Алаева «Р-Спорт».