Хендрикс спел приветственную песню в «Спартаке»

you spin me round спел? как-никак международный гимн спартака. на ютубе есть. гы-гы!
Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс прошел обряд посвящения в московском клубе. Он спел песню на голландском языке, стоя на табурете.
Видео опубликовала пресс-служба «Спартака».
- «Спартак» купил Хендрикса за 500 тысяч.
- Контракт – на 3,5 года.
Хендрикс: «Спартак» – крупнейший клуб с самой большой армией болельщиков»
Приветственная песня от нашего голландского новичка! #ДавайГромче pic.twitter.com/biN0tgeSUb— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 17, 2021