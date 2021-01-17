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    Хендрикс спел приветственную песню в «Спартаке»

    Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс прошел обряд посвящения в московском клубе. Он спел песню на голландском языке, стоя на табурете.

    Видео опубликовала пресс-служба «Спартака».

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    • Контракт – на 3,5 года.

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    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12686

      alarm 23 минуты назад

      you spin me round спел? как-никак международный гимн спартака. на ютубе есть. гы-гы!

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