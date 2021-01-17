Хендрикс спел приветственную песню в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс прошел обряд посвящения в московском клубе. Он спел песню на голландском языке, стоя на табурете.

Видео опубликовала пресс-служба «Спартака».

«Спартак» купил Хендрикса за 500 тысяч.

Контракт – на 3,5 года.

Хендрикс: «Спартак» – крупнейший клуб с самой большой армией болельщиков»