«Краснодар» провел тренировку в бассейне

они там чилят на солнце, а нам под снегом мерзни!
«Краснодар» проводит сборы в Испании. Сегодняшняя тренировка состоялась в бассейне. Видео доступно ниже.
Первый официальный матч 2021 года «Краснодар» проведет 18 февраля в Лиге Европы против хорватского «Динамо».
- «Краснодар» – единственный российский клуб в плей-офф еврокубков.
- В РПЛ команда идет 7-й.
- В Испании также начал свои сборы ЦСКА.
В бассейне сегодня вечерняя тренировка #Сборы2021 #БыкиНаСборах pic.twitter.com/jZg5cdbofl— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 17, 2021