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    «Краснодар» провел тренировку в бассейне

    «Краснодар» проводит сборы в Испании. Сегодняшняя тренировка состоялась в бассейне. Видео доступно ниже.

    Первый официальный матч 2021 года «Краснодар» проведет 18 февраля в Лиге Европы против хорватского «Динамо».

    • «Краснодар» – единственный российский клуб в плей-офф еврокубков.
    • В РПЛ команда идет 7-й.
    • В Испании также начал свои сборы ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +682

      Хейтер Аларм 57 минут назад

      они там чилят на солнце, а нам под снегом мерзни!

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