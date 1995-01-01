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    «Зенит» – самый популярный российский клуб в инстаграме в 2020 году

    В 2020 году из всех футбольных клубов России самым популярным оказался инстаграм «Зенита». В общей сложности в аккаунте было 17,4 миллиона лайков и комментариев.

    На втором месте «Спартак» (12,4 миллиона). Третий – ЦСКА (11,5).

    • Ютуб-канал «Зенита» в 2020 году тоже стал самым популярным среди российских клубов.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • В прошлом году команда 2-й раз подряд финишировала в группе Лиги чемпионов последней.

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    Источник: твиттер Deportes&Finanzas

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7045

      NewLife 1 минуту назад

      Не отдавать первенство, готовить новые ролики о дрочке и гей похождениях радужных чемпионов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1239

      Бoрат 32 минуты назад

      СПАСИБО , ДЗЮБА - ТЫ ЛУЧШИЙ !!! Гыгыгы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5402

      "supermax" 44 минуты назад

      хоум видосы тёмы и сливы в лч делают свое дело)) а гонора сколько...ахаха

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12696

      alarm 1 час назад

      ну так себе достижение. хотя всё равно стыдно за спартак)

      2
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      Рейтинг: +390

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Зенит вне конкуренции. Чемпион лидер.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13848

      derrik2000 1 час назад

      Слава Газпрому и инстаграму!!!
      ))))))))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +896

      FROL001 1 час назад

      Зенит везде первый с его огромной миллионной армией болельщиков, растущей с каждым днём. Это вам не лузеры тарасовские. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: -1239

      Бoрат > FROL001 23 минуты назад

      Да да , правильно задавим их армией клонов ! Гыгыгы .

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