«Зенит» – самый популярный российский клуб в инстаграме в 2020 году

В 2020 году из всех футбольных клубов России самым популярным оказался инстаграм «Зенита». В общей сложности в аккаунте было 17,4 миллиона лайков и комментариев.

На втором месте «Спартак» (12,4 миллиона). Третий – ЦСКА (11,5).