«Зенит» – самый популярный российский клуб в инстаграме в 2020 году

Не отдавать первенство, готовить новые ролики о дрочке и гей похождениях радужных чемпионов.
В 2020 году из всех футбольных клубов России самым популярным оказался инстаграм «Зенита». В общей сложности в аккаунте было 17,4 миллиона лайков и комментариев.
На втором месте «Спартак» (12,4 миллиона). Третий – ЦСКА (11,5).
- Ютуб-канал «Зенита» в 2020 году тоже стал самым популярным среди российских клубов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- В прошлом году команда 2-й раз подряд финишировала в группе Лиги чемпионов последней.