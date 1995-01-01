«Зенит» – самый популярный российский клуб на ютубе в 2020 году

Ютуб-платформа «Зенита» в 2020 году оказалась самой популярной среди всех спортивных клубов России. Суммарное количество просмотров, лайков, дизлайков, комментариев – 15,4 миллиона.

Второе место осталось за «Спартаком» (8,79 миллиона). Третий – ЦСКА (7,95).