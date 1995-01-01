«Зенит» – самый популярный российский клуб на ютубе в 2020 году

«Зенит» – самый популярный российский клуб на ютубе - и всё это благодаря Дзюбе!
Ютуб-платформа «Зенита» в 2020 году оказалась самой популярной среди всех спортивных клубов России. Суммарное количество просмотров, лайков, дизлайков, комментариев – 15,4 миллиона.
Второе место осталось за «Спартаком» (8,79 миллиона). Третий – ЦСКА (7,95).
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- В прошлом году команда 2-й раз подряд финишировала в группе Лиги чемпионов последней.
- Сезон в РПЛ возобновится в последнюю декаду февраля.