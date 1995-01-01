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    «Зенит» – самый популярный российский клуб на ютубе в 2020 году

    Ютуб-платформа «Зенита» в 2020 году оказалась самой популярной среди всех спортивных клубов России. Суммарное количество просмотров, лайков, дизлайков, комментариев – 15,4 миллиона.

    Второе место осталось за «Спартаком» (8,79 миллиона). Третий – ЦСКА (7,95).

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • В прошлом году команда 2-й раз подряд финишировала в группе Лиги чемпионов последней.
    • Сезон в РПЛ возобновится в последнюю декаду февраля.

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    Источник: твиттер Deportes&Finanzas

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1790

      Fusballer 44 минуты назад

      «Зенит» – самый популярный российский клуб на ютубе - и всё это благодаря Дзюбе!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4110

      Павелий > Fusballer 43 минуты назад

      Да без него они бы в десятку не вылезли! Плюс я представляю, что за комментарии были =)))

      2
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