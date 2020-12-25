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    Белорусским клубам с госфинансированием запретили проводить сборы за границей

    Белорусская федерация футбола и Министерство спорта страны решили ввести ограничения для клубов с государственным финансированием.

    По информации «Прессбол», команды, получающие деньги из бюджета, не смогут проводить учебно-тренировочные сборы за границей.

    Если клубы нарушат запрет, то лишатся госфинансирования, уточняет источник.

    Сейчас ведутся переговоры о смягчении указанных мер, но маловероятно, что АБФФ и Минспорта пойдут на уступки.

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    Источник: «Прессбол»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2589

      neim 10 минут назад

      Так у них даже Сочи нет, как у нас, где им тренироваться и готовиться, на катке ледовом или на лыжной базе ?

      0
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      Рейтинг: +1469

      Алехсбургер. 57 минут назад

      "Спросили бы, как делали отцы?
      Учились бы на старших глядя.."(с)Фамусов,Грибоедов.

      "На берегу,на это глядя
      Стояли и смеялись..тёти."(с)фольклор ЕР

      0
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      Рейтинг: +3567

      TOMSON 2 часа назад

      Ну смысл в этом есть и не малый.

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      Рейтинг: +5647

      серега кашин 2 часа назад

      нашим попрошайкам тожетак надо сделать пусть в сугробах тренеруютя может играть будут лучше

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