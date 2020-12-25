Белорусским клубам с госфинансированием запретили проводить сборы за границей

Так у них даже Сочи нет, как у нас, где им тренироваться и готовиться, на катке ледовом или на лыжной базе ?
Белорусская федерация футбола и Министерство спорта страны решили ввести ограничения для клубов с государственным финансированием.
По информации «Прессбол», команды, получающие деньги из бюджета, не смогут проводить учебно-тренировочные сборы за границей.
Если клубы нарушат запрет, то лишатся госфинансирования, уточняет источник.
Сейчас ведутся переговоры о смягчении указанных мер, но маловероятно, что АБФФ и Минспорта пойдут на уступки.