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    RMC Sport: «Локомотив» купит за 2,5 миллиона защитника «Бордо» Пабло

    Центральный защитник «Бордо» Пабло продолжит карьеру в «Локомотиве», утверждает RMC Sport.

    По информации источника, в пятницу 29-летний футболист пройдет медобследование для московского клуба.

    «Локомотив» заплатит за бразильца, чей контракт истекает через полгода, 2,5 миллиона евро.

    • Пабло выступает за «Бордо» с августа 2015 года.
    • Он забил семь голов и сделал пять ассистов в 113 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

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    Источник: RMC Sport

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    14.01.2021 23:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2148

      PAREVG. 34 минуты назад

      Зачем????? Зачем второй Мурило? Верните Соломона и натаскивайте молодежь.
      Бразильский защитник, это даже звучит как анекдот.

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      Рейтинг: +2148

      PAREVG. > PAREVG. 23 минуты назад

      И кстати, а вместо кого??? лимит пока еще никто не отменял, а кроме Райковича, вроде никого на выход нет, но, он уйдет ( если уйдет) то только летом. а сейчас заявка полная. все 8 мест заняты.

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