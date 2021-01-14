RMC Sport: «Локомотив» купит за 2,5 миллиона защитника «Бордо» Пабло

Зачем????? Зачем второй Мурило? Верните Соломона и натаскивайте молодежь.
Бразильский защитник, это даже звучит как анекдот.
Центральный защитник «Бордо» Пабло продолжит карьеру в «Локомотиве», утверждает RMC Sport.
По информации источника, в пятницу 29-летний футболист пройдет медобследование для московского клуба.
«Локомотив» заплатит за бразильца, чей контракт истекает через полгода, 2,5 миллиона евро.
- Пабло выступает за «Бордо» с августа 2015 года.
- Он забил семь голов и сделал пять ассистов в 113 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.