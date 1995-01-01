Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Суперкубок Испании. «Барселона» без Месси обыграла «Реал Сосьедад», баски в серии пенальти не реализовали три удара

    Неудачное выступление в серии пенальти (три нереализованных удара) не позволило «Реал Сосьедаду» пройти в финал Суперкубка Испании. Несмотря на отсутствие в заявке форварда Лионеля Месси, в главный матч турнира выходит «Барселона».

    У каталонцев послематчевые пенальти не реализовали Френки де Йонг и Антуан Гризманн.

    Во втором полуфинале в 23:00 по Москве встретятся мадридский «Реал» и «Атлетик».

    Суперкубок Испании. 1/2 финала

    Реал Сосьедад – Барселона – 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 2:3 по пенальти)

    Голы: 0:1 – де Йонг, 39; 1:1 – Оярсабаль, 51 (с пенальти).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2381

      SarJr 1 час назад

      Аж душа радуется, когда решающий пенальти забивает молодой недооцененный пуч. И он единственный на пару с араухо, кто старался в конце. Надеюсь, будет получать больше времени

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81927
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru