Суперкубок Испании. «Барселона» без Месси обыграла «Реал Сосьедад», баски в серии пенальти не реализовали три удара

Неудачное выступление в серии пенальти (три нереализованных удара) не позволило «Реал Сосьедаду» пройти в финал Суперкубка Испании. Несмотря на отсутствие в заявке форварда Лионеля Месси, в главный матч турнира выходит «Барселона».

У каталонцев послематчевые пенальти не реализовали Френки де Йонг и Антуан Гризманн.

Во втором полуфинале в 23:00 по Москве встретятся мадридский «Реал» и «Атлетик».

Суперкубок Испании. 1/2 финала

Реал Сосьедад – Барселона – 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 2:3 по пенальти)

Голы: 0:1 – де Йонг, 39; 1:1 – Оярсабаль, 51 (с пенальти).