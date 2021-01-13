«Спартак» назвал состав на сборы в ОАЭ. Поплевченков, Литвинов, Оганесян – в списке

Оглашен состав «Спартака» на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ. Команда улетит туда на этой неделе.
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артeм Поплевченков, Артeм Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Павел Маслов;
Полузащитники: Никита Бакалюк, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян, Наиль Умяров, Остон Урунов;
Нападающие: Александр Кокорин, Джордан Ларссон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Педро Роша.
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Источник: твиттер «Спартака»