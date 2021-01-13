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    «Спартак» назвал состав на сборы в ОАЭ. Поплевченков, Литвинов, Оганесян – в списке

    Оглашен состав «Спартака» на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ. Команда улетит туда на этой неделе.

    Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артeм Поплевченков, Артeм Ребров, Александр Селихов;

    Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Павел Маслов;

    Полузащитники: Никита Бакалюк, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян, Наиль Умяров, Остон Урунов;

    Нападающие: Александр Кокорин, Джордан Ларссон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Педро Роша.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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