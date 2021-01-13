Месси пропустит полуфинал Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедадом»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не сыграет с «Реалом Сосьедадом» в полуфинале Суперкубка Испании, сообщает ESPN.

Нападающий не принял участие в утренней тренировке клуба из-за дискомфорта в ноге после повреждения в матче 18-го тура Примеры с «Гранадой» (4:0).

Сообщается, что Месси может пропустить и финал, если «Барселона» в него пробьется.