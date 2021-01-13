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    Месси пропустит полуфинал Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедадом»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси не сыграет с «Реалом Сосьедадом» в полуфинале Суперкубка Испании, сообщает ESPN.

    Нападающий не принял участие в утренней тренировке клуба из-за дискомфорта в ноге после повреждения в матче 18-го тура Примеры с «Гранадой» (4:0).

    Сообщается, что Месси может пропустить и финал, если «Барселона» в него пробьется.

    • Матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» состоится сегодня. Начало – в 23:00 по Москве.
    • В начале января Месси сделал 300-ю голевую передачу за карьеру.
    • Месси – первый игрок в истории Примеры с 10+ голами в 15 сезонах подряд.

    Источник: ESPN

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    13.01.2021 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      БарселонаНавсегда 13 января 2021, 22:44

      Сосьедодом говорите... ну-ну...

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