Месси пропустит полуфинал Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедадом»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не сыграет с «Реалом Сосьедадом» в полуфинале Суперкубка Испании, сообщает ESPN.
Нападающий не принял участие в утренней тренировке клуба из-за дискомфорта в ноге после повреждения в матче 18-го тура Примеры с «Гранадой» (4:0).
Сообщается, что Месси может пропустить и финал, если «Барселона» в него пробьется.
- Матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» состоится сегодня. Начало – в 23:00 по Москве.
- В начале января Месси сделал 300-ю голевую передачу за карьеру.
- Месси – первый игрок в истории Примеры с 10+ голами в 15 сезонах подряд.
Источник: ESPN