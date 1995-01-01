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    Крал: «АПЛ – мечта, но «Спартак» для меня сейчас важнее»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию о возможном переходе в «Вест Хэм».

    «Отпуск я провeл с родными и девушкой. Все знают, что российские границы не были закрыты, и я счастлив, что провeл время с ними.

    Я ничего не могу сказать о Хендриксе и слухах обо мне и «Вест Хэме». Я сконцентрирован на «Спартаке» и делаю всe, чтобы выступать лучше. Я слышал новости про «Вест Хэм» из чешских газет. На данный момент я не знаю ни о каких предложениях.

    АПЛ – мечта для меня. Когда я был маленьким, смотрел еe и мечтал там играть. Но, как я сказал, «Спартак» для меня важнее сейчас, и я буду делать всe для команды», – приводит слова Крала «Чемпионат».

    • В текущем сезоне Крал провел за «Спартак» 20 матчей и сделал три ассиста.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10697

      JTherry 1 час назад

      с такими: характером, работоспособностью и целеустремленностью, Алекс Крал достигнет своей мечты - "играть в АПЛ"...

      1
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      Рейтинг: +6957

      NewLife 2 часа назад

      Ты достиг уровня Мельгарехо (за исключением помощи в защите). Однако, надеюсь, у тебя есть время и возможность поднять свой уровень повыше. Успехов.

      2
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      Рейтинг: +9982

      ilichkadr > NewLife 31 минуту назад

      Крал и в подмётки не годится Мельгарехо.

      0
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      Рейтинг: +6957

      NewLife > ilichkadr 26 минут назад

      И у того и у другого есть и положительные и отрицательные черты, но у Чеха есть будущее.

      0
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      Рейтинг: +44239

      portero 2 часа назад

      При таких переходах важны и личные контракты, если з.п. меньше то это может оказаться решающим фактором...

      1
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      Рейтинг: +7689

      Литейный4 2 часа назад

      Для таких неликвидов как Крал и прочие ***** и есть такой клубишко как мазутный проект. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +7414

      Hektor 84 > Литейный4 1 час назад

      У таких как Крал амбиции есть, и парень движется к мечте. Просто он не привык к такой схеме и не его позиция. В апл он еще позажигает. А у вашего дровосека шлюбы две мечты: побольше бабла рубануть с газпрома и оч ко асмуна. А забыл про третью подрочить на голос орзул и засунуть телефон в свое оч ко !!!

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