Крал: «АПЛ – мечта, но «Спартак» для меня сейчас важнее»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию о возможном переходе в «Вест Хэм».
«Отпуск я провeл с родными и девушкой. Все знают, что российские границы не были закрыты, и я счастлив, что провeл время с ними.
Я ничего не могу сказать о Хендриксе и слухах обо мне и «Вест Хэме». Я сконцентрирован на «Спартаке» и делаю всe, чтобы выступать лучше. Я слышал новости про «Вест Хэм» из чешских газет. На данный момент я не знаю ни о каких предложениях.
АПЛ – мечта для меня. Когда я был маленьким, смотрел еe и мечтал там играть. Но, как я сказал, «Спартак» для меня важнее сейчас, и я буду делать всe для команды», – приводит слова Крала «Чемпионат».
- В текущем сезоне Крал провел за «Спартак» 20 матчей и сделал три ассиста.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»