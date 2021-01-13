Крал: «АПЛ – мечта, но «Спартак» для меня сейчас важнее»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию о возможном переходе в «Вест Хэм».

«Отпуск я провeл с родными и девушкой. Все знают, что российские границы не были закрыты, и я счастлив, что провeл время с ними.

Я ничего не могу сказать о Хендриксе и слухах обо мне и «Вест Хэме». Я сконцентрирован на «Спартаке» и делаю всe, чтобы выступать лучше. Я слышал новости про «Вест Хэм» из чешских газет. На данный момент я не знаю ни о каких предложениях.

АПЛ – мечта для меня. Когда я был маленьким, смотрел еe и мечтал там играть. Но, как я сказал, «Спартак» для меня важнее сейчас, и я буду делать всe для команды», – приводит слова Крала «Чемпионат».