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    Результативность «Реала» снизилась на 33% после ухода Роналду

    Испанское издание AS проанализировало результативность «Реала» с Криштиану Роналду в составе и после его ухода в «Ювентус».

    Исследование показало, что мадридцы стали забивать на 33 процента меньше, когда команду покинул португальский форвард.

    • С Роналду – 1385 голов в 503 матчах (в среднем – 2,7 за игру).
    • Без Роналду – 241 гол в 136 матчах (в среднем – 1,8 за игру).

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    Источник: AS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +131

      Maga Ingush 51 минуту назад

      Интересно а результаты Ювентуса на сколько поднялись?) Мы знаем что Турин Стал посещать очень много туристов, после прихода Роналду, и он стал туристическим городом.

      0
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      Рейтинг: +3052

      raritet 1 час назад

      Это и так понятно. Роналду был в Реале главной забивной силой и игра строилась вокруг него . Это и так все понятно. Бензема , конечно, заменить уход Роналду не в силах.

      0
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      Рейтинг: +11064

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну все правильно пропали нырки, а там нет и пенок

      -1
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