Результативность «Реала» снизилась на 33% после ухода Роналду

Интересно а результаты Ювентуса на сколько поднялись?) Мы знаем что Турин Стал посещать очень много туристов, после прихода Роналду, и он стал туристическим городом.
Испанское издание AS проанализировало результативность «Реала» с Криштиану Роналду в составе и после его ухода в «Ювентус».
Исследование показало, что мадридцы стали забивать на 33 процента меньше, когда команду покинул португальский форвард.
- С Роналду – 1385 голов в 503 матчах (в среднем – 2,7 за игру).
- Без Роналду – 241 гол в 136 матчах (в среднем – 1,8 за игру).