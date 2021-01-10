Тренера «Барселоны» де ла Фуэнте во время матча с «Гранадой» удалили за слова «Ты идиот и клоун» в адрес соперника

Тренер вратарей «Барселоны» Хосе Рамон де ла Фуэнте получил красную карточку по ходу матча 18-го тура Примеры против «Гранады» (4:0). Он оскорбительно обращался в адрес скамейки соперника.
«Де ла Фуэнте обратился к тренерскому штабу «Гранады» со словами «Ты идиот, клоун», – написано в протоколе встречи.
- Тренеру каталонцев грозит дисквалификация на 4 матча.
- «Барселона» идет в таблице 3-й.
- 13 января «Барселона» сыграет в Суперкубке Испании против «Реал Сосьедада».
Источник: твиттер Carrusel Deportivo
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