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    Тренера «Барселоны» де ла Фуэнте во время матча с «Гранадой» удалили за слова «Ты идиот и клоун» в адрес соперника

    Тренер вратарей «Барселоны» Хосе Рамон де ла Фуэнте получил красную карточку по ходу матча 18-го тура Примеры против «Гранады» (4:0). Он оскорбительно обращался в адрес скамейки соперника.

    «Де ла Фуэнте обратился к тренерскому штабу «Гранады» со словами «Ты идиот, клоун», – написано в протоколе встречи.

    • Тренеру каталонцев грозит дисквалификация на 4 матча.
    • «Барселона» идет в таблице 3-й.
    • 13 января «Барселона» сыграет в Суперкубке Испании против «Реал Сосьедада».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Carrusel Deportivo

    Спортивная программа, выходящая в эфир на радио Cadena SER. Аудитория в твиттере - более 334 тысяч подписчиков.

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