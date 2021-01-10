Тренера «Барселоны» де ла Фуэнте во время матча с «Гранадой» удалили за слова «Ты идиот и клоун» в адрес соперника

Тренер вратарей «Барселоны» Хосе Рамон де ла Фуэнте получил красную карточку по ходу матча 18-го тура Примеры против «Гранады» (4:0). Он оскорбительно обращался в адрес скамейки соперника.

«Де ла Фуэнте обратился к тренерскому штабу «Гранады» со словами «Ты идиот, клоун», – написано в протоколе встречи.