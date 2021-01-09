La Gazzetta dello Sport: Паредес – приоритетная цель «Интера» на январь

Лучше бы правого защитника уже купили, Ди Амброзио шлак... уже 2ой год в ЛЧ высасывают просто то потому что крайков нет
«Интер» хочет купить полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса до закрытия зимнего трансферного окна.
По информации La Gazzetta dello Sport, подписание аргентинца стало приоритетной целью для миланского клуба.
Однако «Интер» сможет заполучить Паредеса только в случае продажи Кристиана Эриксена.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может приобрести датчанина, но в итоге парижане утратили к нему интерес.