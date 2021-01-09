La Gazzetta dello Sport: Паредес – приоритетная цель «Интера» на январь

«Интер» хочет купить полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации La Gazzetta dello Sport, подписание аргентинца стало приоритетной целью для миланского клуба.

Однако «Интер» сможет заполучить Паредеса только в случае продажи Кристиана Эриксена.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может приобрести датчанина, но в итоге парижане утратили к нему интерес.