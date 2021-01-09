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    La Gazzetta dello Sport: Паредес – приоритетная цель «Интера» на январь

    «Интер» хочет купить полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса до закрытия зимнего трансферного окна.

    По информации La Gazzetta dello Sport, подписание аргентинца стало приоритетной целью для миланского клуба.

    Однако «Интер» сможет заполучить Паредеса только в случае продажи Кристиана Эриксена.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может приобрести датчанина, но в итоге парижане утратили к нему интерес.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3475

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Лучше бы правого защитника уже купили, Ди Амброзио шлак... уже 2ой год в ЛЧ высасывают просто то потому что крайков нет

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