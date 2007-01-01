Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Агуэро летом может оказаться в «ПСЖ»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру во Франции.

    По словам футбольного агента Бруно Сатина, новый главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино хочет видеть аргентинца в своей команде.

    32-летний футболист уже сейчас может вести переговоры с другими клубами, поскольку до истечения его контракта осталось менее полугода.

    • В текущем сезоне Агуэро забил два гола в девяти матчах.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:17
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6575

      knikos 1 час назад

      И нахрен он там нужен ? Кавани намного лучше был , ну и есть . Бзик нового тренера ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6058

      САДЫЧОК > knikos 1 час назад

      Что ты несёшь , имбицил ?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5603

      серега кашин 2 часа назад

      слишком много игроков отправляют в псж, а им надо хотя бы от действующих игроков избавиться

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81873
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru