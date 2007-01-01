Агуэро летом может оказаться в «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру во Франции.

По словам футбольного агента Бруно Сатина, новый главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино хочет видеть аргентинца в своей команде.

32-летний футболист уже сейчас может вести переговоры с другими клубами, поскольку до истечения его контракта осталось менее полугода.