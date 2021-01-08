Вратарь сборной Вьетнама Данг может перейти в «Динамо»

Вратарь «Маунгтонг Юнайтед» Лев Данг может перейти в «Динамо», рассказал агент футболиста Андрей Грушин.

«Лев сейчас хочет попробовать себя в европейском чемпионате. Уехав из России, он смог раскрыться и зарекомендовать себя в качестве одного из ведущих вратарей Южной Азии. Теперь ему нужен новый вызов.

Лев – воспитанник «Динамо», во многом поэтому мы ведeм переговоры именно с этим клубом», – цитирует Грушина «Р-Спорт».