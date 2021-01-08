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    Вратарь сборной Вьетнама Данг может перейти в «Динамо»

    Вратарь «Маунгтонг Юнайтед» Лев Данг может перейти в «Динамо», рассказал агент футболиста Андрей Грушин.

    «Лев сейчас хочет попробовать себя в европейском чемпионате. Уехав из России, он смог раскрыться и зарекомендовать себя в качестве одного из ведущих вратарей Южной Азии. Теперь ему нужен новый вызов.

    Лев – воспитанник «Динамо», во многом поэтому мы ведeм переговоры именно с этим клубом», – цитирует Грушина «Р-Спорт».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44104

      portero 47 минут назад

      Эээ зачем, вроде воротчик паспортист имеется и совсем неплох...

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