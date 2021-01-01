AS: Рауль возглавит «Реал» в случае ухода Зидана

Очень хорошая перспектива для Рауля , только одно НО...
Почему Зидан должен уйти ?
Стало известно, кто возглавит «Реал» в случае ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского клуба.
По информации AS, преемником француза станет бывший футболист «Реала» Рауль. Помимо него руководство мадридцев рассматривало кандидатуру Маурисио Покеттино, но отказалось от этого варианта после того, как аргентинец возглавил «ПСЖ».
- Рауль работает тренером в структуре «Реала с 2018 года.
- 43-лений испанец с 2019 года возглавляет «Кастилью» – вторую команду «Реала».